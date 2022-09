Reggio Calabria, alla Mediterranea il forum internazionale sull’intelligenza artificiale: avviata collaborazione con l’Università dell’Arizona | FOTO E VIDEO INTERVISTE

1 Settembre 2022 14:24

Il Prof. Roberto Furfaro, originario di Roccella Jonica, è il direttore di un famoso laboratorio negli Stati Uniti ed è stato il co-organizzatore dell’evento “Applied Intelligence and Informatics 2022” che si è tenuto oggi al Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Importante evento si è tenuto questa mattina presso il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ricercatori e professionisti di diversi settori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato ad un forum internazionale, denominato “Applied Intelligence and Informatics 2022”, di primo piano per condividere i risultati ottenuti attraverso moderne tecniche appunto di Intelligenza Artificiale (IA) e/o informatica. Tra i tanti progetti sono stati illustrati dei sistemi robotici che pensano in maniera autonoma e prendono decisioni senza l’ausilio della mente umana, specialmente utilizzati nel campo dell’esplorazione del sistema solare.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha visto la presenza di Scienziati illustri di livello internazionale nel settore, come ad esempio i Prof Hojjat Adeli, Nikola Kasabov e Amir Hussain, per citarne soltanto alcuni. Soddisfatto il Rettore Giuseppe Zimbalatti, che ai nostri microfoni ha spiegato: “la nostra Università non si è mai fermata, questa ne è la dimostrazione. Il gruppo di lavoro del prof. Morabito ha attirato nella nostra sede un importantissimo evento nel campo dell’informatica applicata con la presenza di prestigiosissimi esperti”.

Uno dei protagonisti dell’evento è il Prof. Carlo Morabito: “abbiamo presentato aspetti molto complessi come l’esplorazione di Marte con aziende leader mondiali del progetto, ma abbiamo toccato diverse altre discipline che riguardano anche e non solo l’intelligenza artificiale. Abbiamo mostrato come con delle app, attraverso delle onde cerebrali, si riescono a muovere dei mezzi”. Il professore ha segnalato anche l’inizio della collaborazione con il direttore di un importante laboratorio dell’Arizona che è originario di Roccella Jonica, il Prof. Roberto Furfaro, presente oggi a Reggio Calabria. Partito 25 anni fa dal profondo Sud, ha presentato la sua tesi in un centro Nasa e iniziato a lavorare per delle missioni spaziali.

Il direttore Furfaro ha rilasciato le sue impressioni ai nostri microfoni: “è un piacere essere qui, poter co-organizzare questo importante evento e collaborare con l’Università di Reggio Calabria. Nel campo dell’intelligenza artificiale utilizzata nello spazio bisogna ancora migliorare molto, perché deve essere testato e sono sistemi molto complessi. Bisogna avere molta più cautela rispetto a quando viene sfruttata sulla terra”. Di seguito le interviste video complete e le foto a corredo dell’articolo.