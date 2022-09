Reggio Calabria, Arena dello Stretto gremita per l’evento “I Bronzi di Athena”

27 Settembre 2022 17:36

Grande successo di pubblico per l’evento “I Bronzi di Athena” svoltosi venerdì 23 settembre presso l’Arena dello Stretto

Un Evento di notevole successo “I Bronzi di Athena“, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, in una location da sogno all’Arena dello Stretto, ha reso omaggio ai 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, venerdì 23 settembre , promosso e curato dall’Associazione Star Award Fashion Event di Reggio Cal., che realizza eventi di Moda e spettacolo , valorizzando e scoprendo nuovi talenti di fashion designer ed aspiranti modelli nel territorio Nazionale ed Internazionale. L’Associazione è presieduta da Marlena Maimone e dal vice – presidente Antonio Vero.

La partnership milanese del patrocinio di Rosario Stagno, The Best Model of Europe, recentemente in Spagna, Lloret de Mar, ha premiato le modelle reggine Sara Carella, Manuela Schiavone, Erika Nicolazzo, Miriana Montechiarello, Marika Pizzimenti e Antonino Schiavone Teenager Star International Bangkok Thailandia, modello e ballerino della Star Award, che hanno sfilato in passerella al Concorso The Best Model e per alcuni stilisti provenienti da ogni parte del mondo.

L’ingresso scenografico del palco dove si ergevano due colonne che evocavano la Magna Grecia , ha fatto da cornice ai diversi momenti di spettacolo , Moda ed Arte, un connubio vincente, con l’ ingresso di modelli/e con il costume stile greco in una suggestiva danza coreografica curata e ideata dal maestro di danza e coreografo Davide Pezzimenti della scuola di danza Fenix!

In passerella diversi brands e nuove collezioni di stilisti tra cui i monili d’arte del poliedrico Jewels designer Massimiliano Carrozza, la stilista affermata Adriana Scopelliti con tanti abiti all’insegna dell’ eleganza e raffinatezza sfilati con musiche dal vivo del trio “Colonna d’Armonia”, le passerelle Crimè Sartoria della stilista Carmela Coppola di uno Stile innovativo e ricercato con dettagli e ricami unici, nota Sartoria che ha realizzato anche tre outfit per la manifestazione, alla famosa presentatrice televisiva Marilena Alescio, che ha condotto la serata.

Presenti anche i Schikissimi di Enza Dattola con una vastità di abiti originali e colorati, la stilista Cheren Hesse Surfaro con la nuova Collezione “Urban Vibes”, un abbigliamento casual, giovanile, il brand Dolce Cuore Chic rivolta ai baby/ young , vestiti di differente stile per ogni evenienza, l’artista Tina Nicolò con la sua Collection Art Fashion di abiti per donna e giubbotti di jeans dipinti a mano, presentati recentemente in Spagna a Lloret de Mar, Barcelona al Festival della Moda Internazionale , ricevendo il Premio Best innovative Collection.

Ospite graditissimo il Consigliere Comunale Mario Cardia: “complimenti alla Star Award, al Presidente Marlena Maimone ed a tutta la sua squadra per l’impegno e la professionalità, realizzare un evento ricco ed eterogeneo come questo merita un plauso, abbiamo l’obbligo di supportare le associazioni del nostro territorio che con enormi sacrifici offrono alla città eventi come questi di grande qualità”.

All’interno della serata la partecipazione anche di un’esposizione di opere pittoriche del maestro Carmelo Viglianisi.

Hanno allietato la serata i cantautori Umberto Venezia e Michelangelo Giordano, la cantante Palmira Ficara e l’esibizione di ballo di Antonino e Manuela Schiavone.