Reggio Calabria, emergenza rifiuti in città: via Reggio Modena sommersa dalla spazzatura, disagi per residenti e negozi

5 Settembre 2022 16:18

Reggio Calabria, via Reggio Modena sommersa dai rifiuti

L’emergenza rifiuti aumenta sempre più a Reggio Calabria. Già qualche settimana fa avevamo segnalato la presenza di cumuli in via Reggio Modena in una zona molto popolata e adesso ci ritroviamo a parlare sempre della stessa discarica a cielo aperto che, come vediamo dalle foto a corredo dell’articolo, rende difficile anche la viabilità nella zona.

I residenti e le attività vicine sono sul piede di guerra perchè la situazione è diventata davvero insostenibile e l’aria in tutto il quartiere è irrespirabile.