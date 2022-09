Reggio Calabria, al via la Continent-Island 2022: l’emozione del Wing Foil nella traversata dello Stretto | INTERVISTE

2 Settembre 2022 16:58

Al via la Continent-Island 2022: Wing Foil, kitesurf e windsurf protagonisti nello splendido scenario dello Stretto di Messina. Oggi, 2 settembre, Wing Foil e Windsurf, domenica 4 settembre tocca al windsurf

Vento e acqua, tecnica e velocità, superare i propri limiti per abbattere record e tempi. Tutto questo è la Continent-Island 2022, una scossa adrenalinica nelle acque dello Stretto di Messina dal 31 agosto al 4 settembre. Da Reggio Calabria a Messina e ritorno, una traversata tecnologica ed ecologica, una sfida sportiva accattivante in uno scenario senza paragoni come quello dello Stretto. Partecipanti da ogni parte d’Italia e del mondo pronti a molteplici sfide: contro gli altri concorrenti, contro se stessi, contro le correnti d’acqua e il vento. Una festa di sport ormai arrivata alla 15ª edizione e che, anno dopo anno, raccoglie sempre più appassionati.

Agostino Martino, presidente di NewKiteZone di Punta Pellaro, scuola di kitesurf, nonché Centro kite internazionale IKO e organizzatore dell’evento, ha dichiarato a StrettoWeb: “è la 15 edizione della Continent-Island, classica estiva internazionale. Oggi giornata dedicata al wing e al windsurf. Quest’anno Gaetano Cucciniello proverà ad effettuare la traversata con il Wing Foil, strumento con il quale nessuno ci aveva mai provato prima. Domenica appuntamento con il kite, disciplina regina, storica per l’evento“.

Gaetano Cucciniello, degli “Amici del Mare” di Marina di Eboli, ha spiegato in cosa consiste la gara: “l’innovazione di quest’anno sarà l’utilizzo del Wing Foil per la traversata dello Stretto. La sfida consiste nel partire dalla Calabria, arrivare in Sicilia e ritornare in Calabria nel minor tempo possibile. La sfida sarà multipla: c’è un vento marginale e dovremo affrontare le correnti che al centro dello Stretto sono fortissime. Insieme al Wing Foil si utilizzerà una tavola con appendice aerodinamica che resterà sollevata circa 1 metro dall’acqua e con attrito pari a zero ci consentirà la navigazione“.