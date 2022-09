24 Settembre 2022 22:56

Reggio Calabria, l’auto era parcheggiata in pieno centro e precisamente in Via Bruno Buozzi

Serata movimentata a Reggio Calabria per un’auto in fiamme in pieno centro nella notte prima delle elezioni politiche. L’auto era parcheggiata all’incrocio tra via Bruno Buozzi e via Giuseppe Benassai, nei pressi di Via Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che dopo aver spento il fuoco stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto.