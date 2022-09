Reggio Calabria, aprono in ritardo le prime Bancarelle a Pentimele. Molti spazi vuoti | FOTO LIVE

10 Settembre 2022 19:16

Reggio Calabria, dopo le polemiche dei giorni scorsi tra gli ambulanti e il Comune, le Bancarelle aprono in ritardo e a singhiozzo

Aprono in ritardo e a singhiozzo le Bancarelle programmate per la tradizionale festa di Reggio Calabria in onore della Madonna della Consolazione. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra gli ambulanti e il Comune, sfociate nell’accordo in extremis raggiunto ieri sera grazie all’intervento del sindaco f.f. Paolo Brunetti, oggi pomeriggio sono sono ancora poche le strutture aperte al pubblico.

Tanti gli spazi vuoti, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, è scarsa l’affluenza di pubblico.