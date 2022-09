Reggio Calabria, apre il Comitato del Partito Democratico con Irto, Falcomatà e Battaglia: “proposta credibile, senza paracadutati” | INTERVISTE

5 Settembre 2022 21:00

Elezioni: all’inaugurazione hanno preso parte i dirigenti regionali, provinciali e cittadini del Partito Democratico, insieme ai candidati alle prossime elezioni politiche

Il Partito Democratico a Reggio Calabria, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, apre un nuovo spazio, in via Roma, per la campagna elettorale. Nicola Irto, segretario regionale dei Dem e candidato al senato, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “oggi inauguriamo uno spazio ampio e moderno che nelle prossime settimane sarà teatro di incontri ed approfondimenti animati da dirigenti e militanti del Partito e dagli stessi candidati, nonché un punto di ritrovo per la consegna del materiale elettorale e la consultazione del nostro programma. Lo diciamo in maniera chiara: siamo alternativi alla destra e agli slogan di cui sono portatori. Salvini capolista? Pensa di rubare i voti, noi, invece, abbiamo fatto una lista di soli calabresi”. Mentre Mimmo Battaglia, candidato all’uninominale, ha affermato: “il quadro delle nostre candidature è chiaro, tutte del territorio e credibili, non ci sono paracadutati da Roma. Cannizzaro favorito? Non ci piacciono le partite facili. La nostra è una proposta forte con candidature importanti, i sondaggi vedono il vento soffiare a favore del centrodestra, ma nella battaglia dell’uninominale siamo sicuri di poter fare bene”.

Presente all’iniziativa il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “l’immagine più bella di oggi è quella della compattezza ritrovata del Pd, partito che vuole continuare a essere vincente. A Reggio Calabria abbiamo una partita nella partita, c’è la possibilità concreta di essere davvero rappresentati a Roma, senza alcun paracadutati, da due reggini doc e persone serie come Mimmo Battaglia e Nicola Irto”. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, i segretari provinciale e cittadino del Partito Democratico, Antonio Morabito e Valeria Bonforte, dirigenti provinciali e regionali del Partito, sindaci ed amministratori eletti nel Comune capoluogo, alla Città Metropolitana e negli altri comuni del territorio.