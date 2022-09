REggioAttiva: “abbiamo parlato con Cannizzaro, ora ci riprendiamo il governo della città”

28 Settembre 2022 10:53

Il movimento di Reggio Calabria esalta la vittoria del centrodestra, si complimenta con Cannizzaro e promette: “abbiamo pianificato il percorso migliore e più veloce per riprenderci il governo della città e far finire lo scempio che stiamo subendo ormai da troppo tempo”

“Ed anche questa tornata elettorale è conclusa. Ora è tempo delle analisi e dei riscontri. Noi di REggioAttiva, come già comunicato in campagna elettorale, ci siamo impegnati per sostenere la coalizione di centro destra, nostro alveo politico naturale, e la persona dell’onorevole Francesco Cannizzaro quindi Forza Italia. Scelta convinta e condivisa da tanti amici ed elettori. Siamo contenti per il risultato ottenuto da tutto il centro destra, fratelli d’Italia primo partito in città, a Forza Italia che ha raddoppiato in Calabria i consensi ottenuti a livello nazionale e soprattutto da Cannizzaro che ha più che raddoppiato i consensi rispetto a quelli ottenuti dal suo diretto avversario del PD“. Comincia così la nota di REggioAttiva, che si complimenta soprattutto con Cannizzaro e “apre” a nuovi orizzonti relativi al Comune di Reggio Calabria.

“Abbiamo scelto di sostenere l’onorevole Cannizzaro – si legge ancora – perché uno dei pochi personaggi di spicco della politica Reggina e reggino a sua volta quindi diretta emanazione di un territorio ben definito: Reggio; avendone peraltro apprezzato le numerose battaglie a favore dei reggini. REggioAttiva quindi, come movimento civico, con lui ed accanto a lui porterà avanti ora la vera battaglia per la quale la stessa è nata, il governo della città. È già da tempo che, con l’onorevole Cannizzaro, ne parliamo ed abbiamo pianificato il percorso migliore e più veloce per riprenderci il governo della città e far finire lo scempio che stiamo subendo ormai da troppo tempo. Intanto porgiamo al deputato le nostre congratulazioni e siamo certi che già da subito, grazie ad una regione ed un governo amici, tanto di più farà per la nostra amata Reggio. Forza Cannizzaro e forza Reggini, ReggioAttiva è con voi”, si chiude la nota.