Reggina, tutti innamorati di Pippo Inzaghi: gli amaranto tornano alla ribalta nazionale | FOTO

18 Settembre 2022 12:04

Dazn fa una dedica speciale al tecnico amaranto, ma anche il Corriere dello Sport e L’Ultimo Uomo danno spazio alla Reggina

A Reggio Calabria sono tutti innamorati di mister Pippo Inzaghi, ma a quanto pare non solo in riva allo Stretto. La Reggina vince, convince e di fronte al proprio pubblico stritola anche il Cittadella. E’ il quinto successo in sei gare, il terzo in tre partite disputate al Granillo, con una squadra che risulta essere prima per gol fatti e al tempo stesso quella con meno gol subiti. Insomma, tutti pazzi per Super Pippo e lo dimostra la dedica di Dazn arrivata al termine dell’incontro: “quel sorriso, quel maledetto sorriso. La Reggina vince ancora, 15 punti in 6 partite con 14 gol fatti e solo 2 subiti. Chapeau Pippo”.

E non finisce qui, perché la Reggina sta facendo davvero innamorare tutti ed aiuta a riportare alla mente ricordi calcistici di un’epoca superata. Dopo il servizio Mediaset di qualche giorno fa, adesso sono molti i giornali che accendono i riflettori sugli amaranto. L’Ultimo Uomo, ad esempio, ripubblica un articolo: “quando Mazzarri salvò la Reggina da -11”, per celebrare il primo posto nell’attuale campionato di Serie B. Ma la ribalta è davvero nazionale, il Corriere dello Sport in prima pagina infatti titola: “la Reggina corre. Super Pippo festeggia il quarto successo consecutivo, travolge il Cittadella e aggancia il Brescia al comando”.