Dal saluto a Poli allo show amaranto: la FOTOGALLERY completa di Reggina-Palermo

3 Settembre 2022 19:34

Tutto questo, dal saluto di Poli a quello del mister, passando per i gol e le esultanze, nella FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato

Al Granillo, oggi, erano in 13 mila. Tra di loro anche un ospite speciale, per una partita speciale e un finale speciale, visto il 3-0 che ha permesso alla Reggina di travolgere il Palermo . L’indimenticato capitano, bandiera amaranto, Maurizio Poli, è arrivato a Reggio Calabria, ha fatto visita alla società al Sant’Agata e poi è andato allo stadio, per ricevere una lunghissima e commovente ovazione, da parte di tutti. Consegna maglia, targa e poi la sciarpa degli Ultras.

Finita? No. Lui, come tutti, si è seduto bello comodo e si è goduto lo show amaranto, sugli spalti e in campo: Fabbian, Menez, Liotti. Uno spettacolo bellissimo concluso dal dolcissimo gesto di Inzaghi, che ha portato il figlio piccolo sotto la Curva per gustarsi la passione del tifo amaranto. Tutto questo, dal saluto di Poli a quello del mister, passando per i gol e le esultanze, nella FOTOGALLERY di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato.