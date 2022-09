Nakamura, Paredes, l’arbitro Mariani e il gemellaggio spezzato: Reggina-Palermo, quante storie e quanti ex | FOTO e VIDEO

2 Settembre 2022 12:50

Per Reggina-Palermo non basta un articolo di giornale e forse non basta neanche una settimana, ma proviamo a sintetizzare con alcuni racconti accompagnati da foto e video

Quante storie. Quanti retroscena, curiosità, episodi, incontri, confronti. E quanti ex o doppi ex. Per Reggina-Palermo non basta un articolo di giornale e forse non basta neanche una settimana. Una classica del Sud, ricca di fascino e tradizione. Una sfida eterna, mai troppo “vecchia” e mai troppo “giovane”. Due tra le città più grandi dell’estremo meridione, due tra le tifoserie più calde. E per questo domani pomeriggio al Granillo – nonostante un orario molto discutibile – c’è da attendersi una bellissima cornice di pubblico, con un’ottima presenza anche dal lato rosanero.

La prima sfida assoluta, tanto per restare in tema, è ante-guerra, a fine anni ’20. La prima in B, invece, nel 1965-1966, anche prima assoluta in cadetteria per gli amaranto. Quasi 40 gli incontri totali, 19 invece quelli a Reggio, con tredici pari e tre vittorie per parte. Ci sono poker, partite pazze, gol pazzeschi e la prima, storica, in Serie A: 2004-2005, finisce 1-0, con tap-in di Nakamura in avvio a pochi passi dalla porta dopo fortunato rimpallo. “Famosa”, quella gara, anche per una parata di Pavarini fuori area non vista da Pieri. Un errore grossolano e una parata che, anni dopo, si ritorcerà contro, come vedremo. Fu la prima partita con le due squadre non gemellate: la lunga amicizia tra le due tifoserie, infatti, si interruppe qualche anno prima, in B, nell’ottobre 2001, in un 1-1 al Granillo in B. E poi, come detto, Nakamura, prima di un altro straniero, sempre amato a Reggio Calabria e dai gol impossibili: Paredes. Lui, ricordato anche e soprattutto per quello splendido gol allo scadere: una rovesciata bellissima che vale il 2-2 finale. Rimane, quello, l’ultimo gol in assoluto della Reggina al Palermo al Granillo. Poi, infatti, tre 0-0 di fila (il secondo costò l’esonero a Ulivieri) e l’ultima sfida prima di domani. 2013-2014, Serie B, 0-2 finale. Segnano l’ex Barreto e Milanovic. E lì avviene la sopracitata “parata” della vendetta. Il difensore rosanero Andelkovic respinge con il braccio sulla linea un tiro sulla linea di Di Michele. L’arbitro di allora, l’attuale esperto Mariani, non vede, non fischia rigore e lascia proseguire, tra le veementi proteste amaranto e la furia di Castori, poi espulso. A fine anno fu poi retrocessione per la Reggina e promozione per il Palermo. Tra i protagonisti della squadra siciliana, anche Kyle Lafferty, solo uno dei tantissimi ex.

E a proposito di ex, sono veramente troppi, infiniti. Dalla porta, con gli attuali due titolari, Pigliacelli e Colombi, ai vari Cionek, Di Chiara, Aronica e Modesto. A centrocampo e in attacco, davvero tanta nostalgia: De Rose Barreto, Nicolas Viola, i fratelli Tedesco. E poi Diana, Di Gennaro, Nicola e Luca Rigoni e i più recenti Rolando, Petermann e Dall’Oglio. Davanti, oltre al già citato Lafferty, l’indimenticato (da entrambi i lati) Di Michele, così come Brienza, Makinwa, Possanzini e… Brunori, attuale bomber rosanero e con un passato nelle giovanili amaranto (con rimpianto…). Di seguito l’elenco con tutti i precedenti, in basso alcuni video dei fatti sopracitati e a corredo dell’articolo immagini degli incontri di Serie A.

Reggina-Palermo, tutti i precedenti

Stagione 1928-1929 (Seconda Divisione girone meridionale) – Reggina-Palermo 3-0

Stagione 1965-1966 (Serie B) – Reggina-Palermo 1-1

Stagione 1966-1967 (Serie B) – Reggina-Palermo 0-2

Stagione 1967-1968 (Serie B) – Reggina-Palermo 1-1

Stagione 1970-1971 (Serie B) – Reggina-Palermo 3-0

Stagione 1971-1972 (Serie B) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 1973-1974 (Serie B) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 1984-1985 (Serie C1) – Reggina-Palermo 2-2

Stagione 1992-1993 (Serie C1) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 1995-1996 (Serie B) – Reggina-Palermo 4-0

Stagione 1996-1997 (Serie B) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 2001-2022 (Serie B) – Reggina-Palermo 1-1

Stagione 2004-2005 (Serie A) – Reggina-Palermo 1-0

Stagione 2005-2006 (Serie A) – Reggina-Palermo 2-2

Stagione 2006-2007 (Serie A) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 2007-2008 (Serie A) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 2008-2009 (Serie A) – Reggina-Palermo 0-0

Stagione 2013-2014 (Serie B) – Reggina-Palermo 0-2