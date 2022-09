Il Premier indiano Modi si congratula con Meloni

28 Settembre 2022 11:06

Il messaggio su Twitter e la risposta del leader di Fratelli d’Italia

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per aver condotto il vostro partito Fratelli d’Italia alla vittoria alle elezioni politiche italiane. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per rafforzare i nostri legami”. E’ quanto scrive tramite i propri canali Twitter Narendra Modi, principale esponente del Partito Popolare Indiano e primo ministro dell’India.

Pochi minuti fa è arrivata la risposta anche di Giorgia Meloni: “molte grazie Narendra Modi! ! Pronto a collaborare con te e il tuo governo sulla stabilità internazionale e su tutte le altre sfide globali”.