Palmi punta sulla manutenzione: avviata pulizia di tombini e griglie

5 Settembre 2022 16:36

Le operazioni hanno l’obiettivo di facilitare il deflusso delle acque piovane, quindi di limitare la possibilità di allagamenti e disagi

Come ogni anno il Comune di Palmi ha dato dato inizio ai lavori di pulizia delle griglie, dei tombini, dei canali scolo e delle caditoie su tutto il territorio cittadino. Le operazioni sono in corso già da qualche giorno e, in vista dell’imminente stagione autunnale e invernale, queste hanno l’obiettivo di facilitare il deflusso delle acque piovane e limitare la possibilità di allagamenti e disagi.

“Questo tipo di interventi assume oggi particolare importanza anche alla luce dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, che nel giro di poche ore rilasciano quantità d’acqua enormi. La pulizia del sistema di scolo contribuirà a mitigare il rischio di danni dovuti a queste pesanti precipitazioni, che anche di recente hanno colpito Palmi e l’intera costa tirrenica calabrese”, scrive in una nota l’amministrazione comunale.