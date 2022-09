Elezioni: caos al comizio di Giorgia Meloni a Palermo, scontri tra contestatori e Polizia | FOTO

20 Settembre 2022 21:46

Elezioni: scontri a margine della manifestazione di Giorgia Meloni a Palermo tra contestatori e forze di Polizia in tenuta anti-sommossa

E’ caos a Palermo a margine del comizio di Giorgia Meloni a Piazza Politeama a Palermo in vista delle elezioni politiche e regionali di domenica 25 settembre. Vari contestatori, con cartelli con slogan come “Meglio porco che fascista” e “Sul mio corpo decido io” sono stati bloccati dalla polizia in tenuta anti-sommossa, all’angolo fra le vie Principe di Belmonte e Ruggero Settimo.

Dopo un confronto acceso e un lancio di oggetti, i manifestanti sono stati caricati dalle forze di polizia. Durante la contestazione è stata fermata una persona.