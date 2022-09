Palazzo Chigi, Draghi presiede Consiglio dei Ministri sulla Nadef | LIVE

28 Settembre 2022 16:20

Palazzo Chigi: il Consiglio dei ministri esaminera’ il decreto legislativo

Il Consiglio dei ministri, convocato per questo pomeriggio intorno alle ore 16.30 a palazzo Chigi, esaminera’ il decreto legislativo: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale – esame definitivo (presidenza – Giustizia); il decreto legislativo: Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 – esame definitivo (Giustizia); il decreto legislativo: Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata – esame definitivo (Giustizia); decreto legislativo: Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – esame definitivo (Giustizia); il decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonche’ di lavoro sportivo – esame definitivo (presidenza – Lavoro e Politiche sociali); il decreto legislativo: Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 – esame preliminare (Salute); la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2022 (Economia e Finanze); leggi regionali e varie ed eventuali. Lo rende noto in un comunicato la presidenza del Consiglio.