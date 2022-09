L’omaggio speciale dei fotografi reggini per Aldo Fiorenza | FOTO

19 Settembre 2022 22:16

Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, gli amici fotografi di Aldo hanno compiuto questo nobile gesto per ricordare chi era spesso presente al Granillo per seguire e immortalare i momenti più belli della squadra amaranto

Un omaggio speciale in un posto speciale. In un posto che per lui, Aldo Fiorenza, era speciale. Alcuni fotografi di Reggio Calabria hanno deciso di ricordare il collega (scomparso qualche giorno fa) allo stadio Granillo, prima di Reggina-Cittadella, consegnando una targa alla famiglia.

