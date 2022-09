Modena-Reggina torna dopo 8 anni, ma il “Braglia” è campo ostico: i precedenti. Con una curiosità “azzurra”…

29 Settembre 2022 13:27

Tutti i precedenti della storia tra Modena e Reggina, che sabato tornano ad affrontarsi dopo 8 anni: c’è una curiosità rarissima e un campo, il “Braglia”, in cui gli amaranto hanno vinto pochissime volte

Modena e Reggina tornano ad affrontarsi di nuovo sabato, 8 anni dopo l’ultima volta. Campo ostico, il “Braglia”. Anche se, visto il precedente contro il Cittadella, e accertata – perlomeno in avvio – la forza della squadra di Inzaghi, l’obiettivo è dare poco peso ai precedenti. A guardare quelli, infatti, non c’è molto da sorridere in casa amaranto: 16 confronti totali, solo due vittorie, tra le più recenti. Quasi sempre in B le sfide, due volte in A, nei primi anni Duemila. E c’è una curiosità. A sedere sulla panchina c’è Pippo Inzaghi, campione del mondo con l’Italia nel 2006. L’unica altra volta che la Reggina è stata guidata da un campione del mondo in panchina è stata nella stagione ’90-’91, con il brevissimo interregno di Ciccio Graziani, campione del mondo nell’82. In quei pochi mesi, dal dicembre ’90 all’aprile ’91, si giocò anche a Modena, sempre in B: 0-0 il finale. Per la cronaca, quell’anno la Reggina retrocesse. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Stagione 1965/1966, Modena-Reggina 1-0 (Serie B)

Primo incrocio e primo assoluto in B. Cammini contrapposti, ma sia all’andata che al ritorno vince il Modena. Iseppi segna a dicembre (giorno di Santo Stefano), ma nel finale di stagione i canarini (in disperata lotta salvezza) sbancano anche il Comunale e spengono i sogni promozione degli amaranto di Maestrelli.

Stagione 1966/1967, Modena-Reggina 0-0 (Serie B)

Primo punto della storia amaranto a Modena: 0-0.

Stagione 1967/1968, Modena-Reggina 2-0 (Serie B)

Di nuovo sconfitta a Modena, sempre in B: Iseppi bestia nera, segna ancora lui due anni dopo con una doppietta tra 10′ e 39′

Stagione 1968/1969, Modena-Reggina 0-0 (Serie B)

Con Armando Segato in panchina, di nuovo pari e sempre per 0-0.

Stagione 1969/1970, Modena-Reggina 1-1 (Serie B)

Arriva anche il primo gol della storia a Modena: segnano prima i padroni di casa al 22′ con Facchinetti, pareggia poi Lombardo al 59′.

Stagione 1970/1971 Modena-Reggina 1-0 (Serie B)

Di nuovo sconfitta: un rigore di Spelta regala il successo al Modena di misura.

Stagione 1971/1972, Modena-Reggina 0-0 (Serie B)

Terzo risultato ad occhiali tra le due squadre, sempre in B.

Stagione 1990/1991, Modena-Reggina 0-0 (Serie B)

E’ questa la gara accennata sopra, la prima di Graziani sulla panchina amaranto dopo la stranissima stagione ’90-’91. All’esordio l’ex attaccante azzurro strappa un pari, sempre per 0-0, ma a fine stagione sarà retrocessione.

Stagione 2001/2002, Modena-Reggina 3-1 (Serie B)

Dopo 10 anni, e destini e strade diverse, Modena e Reggina si ritrovano, sempre in B, ma con delle condizioni decisamente favorevoli. Entrambe stanno nei piani alti, a lottare per la A, che arriverà poi a fine stagione. Ma in quel match, fatali tre minuti agli amaranto per subire le reti di Fabbrini (7′ e 9′) e Veronese (10′). Non basta il gol di Cozza nel finale, finisce 3-1.

Stagione 2002/2003, Modena-Reggina 2-1 (Serie A)

Dopo la promozione, entrambe si ritrovano per la prima in A, ma il “Braglia” si conferma campo maledetto. Finisce 2-1 per gli emiliani con le reti di Balestri e Sculli, a nulla serve il gol di Savoldi. A fine stagione arrivano entrambe a pari punti, ma se il Modena si salva direttamente alla Reggina serve lo spareggio con l’Atalanta per mantenere la massima serie.

Stagione 2003/2004, Modena-Reggina 1-2 (Serie A)

Secondo confronto in A e prima vittoria amaranto della storia. La coppia Di Michele-Bonazzoli chiude la pratica nel primo tempo, Belardi sigilla il match parando il secondo rigore a Kamara (il primo lo aveva realizzato). La Reggina si salva, il Modena retrocede.

Stagione 2009/2010, Modena-Reggina 1-0 (Serie B)

La Reggina retrocede e ritrova il Modena, che in B ha ormai lunga militanza. Frenato subito l’entusiasmo per la vittoria col Piacenza al Granillo: al “Braglia” la squadra di Novellino perde per 1-0 in pieno recupero e il tecnico amaranto – arrivato a Reggio tra l’entusiasmo della gente – viene esonerato.

Stagione 2010/2011, Modena-Reggina 1-2 (Serie B)

L’anno dopo arriva la seconda vittoria amaranto, nell’esaltante stagione che ha portato gli amaranto a un passo dalla Serie A. La squadra di Atzori va sullo 0-2 grazie a un’autorete di Greco e al raddoppio di Alessio Viola, a nulla serve il rigore sempre di Greco. Finisce 1-2, Reggina lanciata verso i playoff.

Stagione 2011/2012, Modena-Reggina 3-3 (Serie B)

E’ il confronto più pazzo della storia tra le due squadre. Angelo Gregucci subentra a Breda in panchina e rimonta l’iniziale 1-0 con la splendida rete di Nicolas Viola e col rigore di Ceravolo. Controsorpasso canarino con Stanco e Carini, prima del definitivo 3-3 di D’Alessandro.

Stagione 2012/2013, Modena-Reggina 1-1 (Serie B)

Gerardi allo scadere salva Dionigi: 1-1 tra le due squadre, che in quegli anni lottano per la salvezza.

Stagione 2013/2014, Modena-Reggina 3-0 (Serie B)

L’ultimo confronto in assoluto finora è anche il più pesante passivo subito dagli amaranto in tutti i precedenti. Bianchi e Babacar (due volte) condannano gli amaranto a una delle tante sconfitte di quella stagione bruttissima, che si conclude con la retrocessione.

A corredo dell’articolo alcune immagini del successo amaranto in Serie A e in basso il video con gli highlights di quella sfida.