Milazzo: completato il rifacimento di piazza Missori

28 Settembre 2022 20:06

Milazzo: completati i lavori di riqualificazione di piazza Missori che da vari anni versava in stato di abbandono

Completati i lavori di riqualificazione di piazza Missori a Milazzo che da vari anni versava in stato di abbandono. Si tratta di area che si trova all’interno della via Massimiliano Regis, una zona popolata e adibita a parcheggio, che presentava criticità nella parte di accesso alle numerose abitazioni, e soprattutto per la sconnessa pavimentazione proprio nell’area di sosta.

Un intervento eseguito senza oneri per il bilancio comunale, rientrando nell’ambito di altri interventi di rigenerazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche da realizzare sul territorio comunale, finanziati dallo Stato con Decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021.