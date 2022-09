Messina: tornano i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo

29 Settembre 2022 10:20

Una due giorni ricca di eventi sotto l’organizzazione dell’Associazione culturale San Michele col patrocinio del Comune di Messina

Torna il tradizionale appuntamento con i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Una due giorni ricca di eventi sotto l’organizzazione dell’Associazione culturale San Michele col patrocinio del Comune di Messina. Gli eventi si svolgeranno nella piazza della Chiesa di San Michele Arcangelo e inizieranno alle ore 20 di sabato 1° ottobre con il dj set a cura di Musicforwedding eventi. A seguire sarà il turno del Mago Alex, in uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e anche dai più grandi. A chiudere il ciclo di esibizioni ci sarà Denny Napoli col suo “The Denny Napoli Il”, lo spettacolo di stand up comedy dell’artista messinese che tanto successo ha raccolto in questi anni. Presente, durante la serata di eventi, l’Associazione 500 team Messina che offrirà agli interessati una ricchissima e preziosa esposizione di 500 d’epoca.

Domenica 2 ottobre, poi, sarà il giorno della tradizionale, sentita e seguitissima Processione di San Michele Arcangelo che, come ogni anno, vedrà interessati centinaia di fedeli. L’inizio è previsto per le ore 18, al rientro spazio per il meraviglioso spettacolo pirotecnico affidato alla ditta Arigo Giovanni di Messina, mentre la cura delle luminarie presenti è della ditta Schifino Agostino di Villafranca.