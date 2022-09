Messina: grosso ramo si spezza e cade su un’auto | FOTO

4 Settembre 2022 16:43

L’episodio è avvenuto sul viale Regina Margherita: la denuncia di Debora Buda, Vicepresidente della IV Municipalità

“Succede sul viale Regina Margherita. Il totale abbandono degli ultimi anni del Parco Aldo Moro porta a questo. Ieri sera (in condizioni meteo normali) un grosso ramo è crollato sopra ad un’autovettura posta sotto al muro che circonda il Parco”. E’ quanto scrive sui social Debora Buda, Vicepresidente della IV Municipalità di Messina, in merito alla caduta di un ramo di un albero del Parco Aldo Moro. Un evento, secondo Buda, avvenuto per la mancata manutenzione del verde.

“Ho subito chiesto l’intervento dei vigili – prosegue Debora Buda – che hanno messo in sicurezza la zona (con la speranza che il ramo non resti per settimane sul marciapiede) e nei prossimi giorni chiederò una potatura urgente degli arbusti presenti nel Parco Aldo Moro al fine di evitare ulteriori danni a cose e/o persone”.