Messina, grave incidente stradale nei pressi del Cimitero: terribile carambola, donna ferita | FOTO

10 Settembre 2022 13:11

Messina, grave incidente stradale stamani in via del Santo, nei pressi del Cimitero Monumentale: auto ribaltata, ferita la donna seduta nel posto di passeggero anteriore

I Vigili del Fuoco di via Salandra sono intervenuti oggi, intorno le 11, per soccorrere due persone a causa di un incidente stradale con la loro autovettura nella zona su di Messina, precisamente in via del Santo, nei pressi del Cimitero Monumentale. I Vigili del Fuoco hanno estratto la passeggera dall’auto, che si era ribaltata, affidandola alle cure dei sanitari presenti. Il conducente era già fuori dall’utilitaria.

Dopo aver messo in sicurezza lo scenario, la vettura è stata prelevata dal carro attrezzi. Sul posto anche la Polizia di Stato. Le immagini dell’incidente a corredo dell’articolo.