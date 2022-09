Messina, dal 2 al 9 ottobre gli eventi per la “Settimana del Pianeta Terra” | PROGRAMMA

28 Settembre 2022 22:21

Dal 2 al 9 ottobre Messina ospiterà una serie di eventi per la “Settimana del Pianeta Terra”

La “Settimana del Pianeta Terra” è un Festival scientifico che coinvolge tutta l’Italia, vive dal 2012 ed è diventato il principale appuntamento condiviso di comunicazione pubblica delle nostre Geoscienze. Le Geoscienze sono fortemente presenti nella nostra quotidianità e rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale del nostro Paese: riguardano risorse idriche e minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sicurezza ambientale e salute umana.

Con la consapevolezza che la condivisione del sapere è l’obiettivo principale di una buona comunicazione scientifica, attraverso la Settimana del Pianeta Terra diamo voce non solo all’ambito accademico e di ricerca ma anche, e soprattutto, agli animatori operanti nei vari settori e capaci di trasferire e diffondere a un pubblico sempre più vasto – in modo rigoroso ma semplice, partecipato e gioioso – la cultura geologica, ambientale e naturalistica con le Geoscienze come unico denominatore comune. Per creare attenzione, attenzione e conoscenza. La conoscenza accresce l’emozione e l’emozione anticipa il sapere. Per una società che si ascolta e si migliora condividendo le opportunità che derivano dallo sviluppo della scienza e della tecnologia. Per il nostro presente ma soprattutto per il nostro futuro!

Ecco allora che per un’intera settimana di ottobre diverse località sparse su tutto il territorio nazionale sono animate da manifestazioni per diffondere la cultura scientifica, i “Geoeventi”: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte nei musei, centri di ricerca e osservatori astronomici, laboratori didattici e sperimentali, esposizioni e mostre, convegni, conferenze e seminari, attività artistiche e musicali, enogastronomia. Con questa variegata tipologia e modalità di svolgimento ognuno può così avvicinarsi alle Geoscienze nel modo più consono alle proprie passioni e scoprire come esse possono contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità della vita di tutti noi. I Geoeventi sono organizzati da università e scuole, enti di ricerca, enti locali, associazioni culturali e scientifiche, parchi e musei, mondo professionale.

La “Settimana del Pianeta Terra” vuole far conoscere al grande pubblico le Geoscienze attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese. Sia quello più spettacolare che quello meno conosciuto, ma non meno affascinante: quello che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa.

Creando attenzione e curiosità per la ricerca e la scoperta scientifica, soprattutto nei giovani. Portando le Geoscienze in scena, facendole dialogare con arte, storia, archeologia, teatro, cinema, musica, letteratura ed enogastronomia. E toccando anche temi diversi: cura e salvaguardia del territorio, tutela dell’ambiente, mutamenti climatici in atto, sviluppo ecosostenibile, transizione ecologica, rischi connessi ai pericoli naturali.

Dalla sua nascita la “Settimana del Pianeta Terra” ha organizzato e promosso 1800 Geoeventi che hanno toccato centinaia di località sparse in tutta Italia, con una crescente partecipazione di pubblico che conta diverse centinaia di migliaio di presenze. Questa singolare manifestazione contribuisce così anche al rilancio dei territori e delle economie locali, del turismo culturale sensibile ai valori ambientali e della promozione e crescita socio-culturale. Durante la “Settimana del Pianeta Terra” è l’Italia che apre le porte non solo sul suo patrimonio geologico ambientale, naturalistico e culturale ma anche su quel territorio complesso dove i geologi lavorano ogni giorno.

Con questi obiettivi, dal 2 al 9 ottobre 2022, si svolgerà la X edizione della Settimana del Pianeta Terra! AssoCEA Messina APS, partner storico della Settimana del Pianeta Terra nel 2022 ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina presenta 4 eventi, si inizia il 2 ottobre a Floresta, centro sui Nebrodi a 1.275 m sul livello del mare, con “Natura e Biodiversità a Floresta” , si continua il 3 ottobre 2022 con “Porte Aperte al CERISI” a seguire mercoledì 5 ottobre 2022 importante e tradizionale incontro a Caltagirone con la 5^ edizione “Porte Aperte alla Stazione di Granicoltura” e si conclude a Floresta domenica 9 ottobre 2022 con l’annullo filatelico nazionale per i 10 anni della Settimana del Pianeta Terra con la cartolina celebrativa in occasione del Geoevento: “3^ Edizione Ritrovamenti Paleontologici nell’Altipiano di Floresta” svolto in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Floresta e di tutti gli altri partner riportati nella documentazione ufficiale.