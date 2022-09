Sicilia ancora nella morsa del maltempo: Trapani sommersa, a Ragusa si allaga l’ospedale | FOTO

26 Settembre 2022 11:21

Situazione critica in Sicilia: tra Ragusa e Trapani allagamenti e danni, disposta chiusura di uffici e scuole

Non si placa la furia del maltempo al Centro/Sud. Tra le regioni più colpite c’è sicuramente la Sicilia, da qualche giorno ormai sommersa dall’acqua. Situazioni critiche a Ragusa e a Trapani. A Ragusa, a causa del violento temporale che ha colpito ieri sera tutta la zona orientale dell’isola, si è allagato anche il Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, così come danni sono stati registrati nel reparto di Medicina Nucleare al Maria Paternò Arezzo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale medico. A Trapani, altresì, notte movimentata e città sott’acqua. Strade, piazze e abitazioni al piano terra invase dai tanti metri di pioggia caduti (77mm quelli registrati).

Il Sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici: “una tempesta si è abbattuta sulla città di Trapani – ha spiegato il primo cittadino – le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di casa”. Scuole chiuse a Erice, sempre nel Trapanese, disposte dal Sindaco Daniela Toscano: “A seguito della tempesta che si è abbattuta sulla nostra città nelle ultime ore”, è stata disposta “la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice per oggi. Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza”.