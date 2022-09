Lotto: in Calabria vinti quasi 170 mila euro, 45 mila a Taurianova

28 Settembre 2022 12:50

La Calabria festeggia grazie al Lotto: nel concorso del 27 settembre sono state centrate vincite per quasi 170 mila euro

La Calabria festeggia grazie al Lotto: nel concorso del 27 settembre, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per quasi 170 mila euro. La prima è arrivata a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, dove sono stati vinti 124.750 euro grazie alla combinazione 9-19-33-89 sulla ruota di Milano, con una giocata del valore di 3 euro, mentre la seconda ha premiato un giocatore di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, che ha centrato un terno (9-13-19) sulla ruota di Milano da ben 45 mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 793,6 milioni dall’inizio dell’anno.