Lavoro, mare e Pnrr: a Messina il focus su novità e prospettive

29 Settembre 2022 09:04

Messina: istituzioni, accademici, avvocati, imprenditori si confronteranno su attività marittime e portuali, sicurezza, innovazione, contrattazione e cambiamenti climatici

Risorse del Pnrr per il mare, lavoro marittimo e portuale, sicurezza, innovazione, salute, contrattazioni, cambiamenti climatici, logistica delle piattaforme terrestri e vettori: sono alcuni degli argomenti al centro dell’attenzione nel convegno nazionale promosso da Legalilavoro che si terrà nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina venerdì 30 settembre alle ore 15,30. “Lavoro e mare” il titolo dell’incontro che punta i riflettori sulle parole chiave strategiche per sviscerare una serie di argomenti specifici affidati a illustri rappresentanti istituzionali ed esperti: i professori Antonio Cappuccio (UniMe); Lorenzo Giasanti (Uni Milano Bicocca); Franco Mariani di ShipMag; Mario Sommariva, presidente AdSP Liguria Orientale; Luigi Merlo, Assoarmatori Sicurezza e salute; Concetta Fenga, ordinario MED 44 Unime; Mario Mega, presidente AdSP dello stretto; Andrea Appetecchia, ISFORT; Aurora Notarianni, avvocato e consigliere tesoriere dell’Ordine; Fabio Conti, Corte d’appello di Messina; Maria Colosimo, giuslavorista Palermo; Marco Verzari, UIL Trasporti settore marittimo – segreteria nazionale; Giuseppe Marta, direttore navigazione RFI; Vincenzo Franza, AD Caronte & Tourist Isole minori e Ivo Blandina, owner Comet Compagnia mediazione trasporti srl Messina.

Dopo i saluti istituzionali, un focus sulla storia e sul porto di Messina e sulla specialità del codice della navigazione, poi si entrerà nel vivo dell’attualità. L’evento, accreditato con 3 crediti per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, è patrocinato da Città di Messina, UniMe, Porti dello Stretto, Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consulenti del lavoro Consiglio provinciale di Messina. Sponsorizzano l’evento Nettuno MultiServizi, MSC Crociere, Madaudo Vini perbene dal 1945. Per iscrizioni: avvocati tramite Sferabit, per i commercialisti e i consulenti del lavoro sul sito alla pagina formazione. La segreteria organizzativa è di Lisciotto meeting, la grafica di mohdesign.