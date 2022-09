Lamezia Terme: completata la seconda fase del restyling della stazione | FOTO

22 Settembre 2022 10:59

Rinnovato e restituito alla piena fruizione dei viaggiatori il sottopasso della stazione di Lamezia Terme Centrale

Completamente rinnovato e restituito alla piena fruizione dei viaggiatori il sottopasso della stazione di Lamezia Terme Centrale. Si completa così la seconda fase dei lavori che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sta realizzando nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’impianto ferroviario, sia negli spazi interni che all’esterno. Il sottopasso è stato rinnovato nell’aspetto estetico e in quello funzionale: attivati due nuovi ascensori a servizio dei marciapiedi 3 e 4 ed eliminati i gradini presenti nel sottopasso, sostituiti da una rampa dotata di corrimano in acciaio inox. Installati, inoltre, nuove pavimentazioni in pietra lavica e nuovi rivestimenti in travertino, nuovi impianti di illuminazione a LED integrati nei rivestimenti lungo tutte le pareti e nei controsoffitti; le finiture in acciaio “corten” completano il tutto, donando un aspetto moderno ed elegante al tempo stesso.

Sin dalla prima fase degli interventi è stata posta particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l’innalzamento del terzo e del quarto marciapiede – per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori dal treno – e il rifacimento dell’impianto di illuminazione a LED. Già in corso le successive fasi dell’intervento di riqualificazione della stazione di Lamezia Terme, che prevedono, oltre al completamento delle opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, il totale restyling del Fabbricato Viaggiatori e delle aree esterne, per garantire piena accessibilità, migliorare la connessione agli altri sistemi di trasporto pubblico e ottenere una stazione sostenibile, sicura e piacevole. L’investimento complessivo è di circa 9,6 milioni di euro, mentre ulteriori 2 milioni – cofinanziati dalla Regione Calabria – sono destinati alle aree esterne, di proprietà del Comune.