Lady Inzaghi è già una reggina doc: “non è Festa di Madonna senza panino con frittole o salsiccia” | FOTO

11 Settembre 2022 12:19

Per “superare l’esame” di reggina doc è necessaria “l’ultima prova”: Festa di Madonna, il simbolo della tradizione della città. Ma Angela non si è fatta pregare due volte e, nella giornata di ieri, ha seguito passo passo ogni processo delle celebrazioni ritornate dopo due anni

Lui è a Reggio da circa due mesi, lei da ancora meno, ma sembra già essere una reggina doc. Stiamo parlando di Lady Inzaghi, Angela Robusti. La consorte dell’allenatore della Reggina, madre del piccolo Edoardo – che Super Pippo ha portato sotto la Sud sabato scorso, dopo la vittoria contro il Palermo – già dall’immediato arrivo sullo Stretto aveva esaltato la bellezza di Reggio Calabria, che l’aveva colpita. Aveva visitato i Bronzi, mangiato il gelato, girato per le vie del centro. Solo un antipasto di quello che si sarebbe visto nei giorni successivi, con la presenza dell’ex bomber tra la gente, nelle spiagge della Sorgente o a Saline, a dimostrazione di quanto lui stesso affermi spesso: “a Reggio ci troviamo benissimo, ci siamo integrati bene”.

Finita? Macché! Per “superare l’esame” di reggina doc, per la famiglia Inzaghi e anche per la dolce metà del mister, è necessaria “l’ultima prova”: Festa di Madonna, il simbolo della tradizione della città. Ma Angela non si è fatta pregare due volte e, nella giornata di ieri, ha seguito passo passo ogni processo delle celebrazioni ritornate dopo due anni. La mattina, sul Corso Garibaldi, al fianco della Vara. E, la sera, il “must”: il panino. “Non è festa di Maria senza il panino con le frittole o la salsiccia”, ha scritto su Instagram postando la foto del panino appena pronto per essere divorato.