Reggio Calabria ritrova la normalità con le giostre al Tempietto, ma che caos all’ingresso lato Via Marina | FOTO

Dopo due anni di stop causa Covid, il ritorno delle celebrazioni a festa di Madonna ha riacceso la voglia di vivere e la gioia dei tempi migliori a Reggio Calabria

Divertimento, ritrovata normalità ma anche troppo caos, frutto di una disorganizzazione che rischia di rivelarsi pericolosa per l’ordine pubblico. Dopo due anni di stop causa Covid, il ritorno delle celebrazioni a festa di Madonna ha riacceso la voglia di vivere e la gioia dei tempi migliori a Reggio Calabria.

Anche alle giostre, situate come di consueto al Tempietto. Forte presenza di giovani e bambini, ovviamente, nelle conosciute e tradizionali attrazioni accompagnate dalla musica. Un sabato sera dove in tanti si sono riversati nel luogo dietro la stazione, ma che ha portato anche a momenti di tensione. L’ingresso al Tempietto lato via Marina, infatti, risulta bloccato. Un ingorgo, di non precisato motivo, blocca infatti il flusso di gente da e verso le giostre, con il rischio che qualcuno possa rimetterci le penne anche per la poca presenza d’aria circostante dovuta, appunto, alle tante persone. A corredo dell’articolo, alcune foto delle giostre al Tempietto, tra luci, musica e voglia di rinascita.