Frachea: “Fratelli d’Italia sugli scudi a Gioia Tauro”

28 Settembre 2022 11:23

“Fratelli d’Italia sugli scudi a Gioia Tauro”, è quanto dichiara Francesca Frachea membro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo al Consiglio Comunale a Gioia Tauro, che aggiunge: “sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo incredibile risultato elettorale. Basti pensare che alla scorsa tornata elettorale, alla Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia aveva ottenuto solo 346 preferenze. Un risultato che rende merito a tutti coloro che si sono impegnati, soprattutto in considerazione del fatto che Gioia Tauro non aveva alcun candidato diretto in questa tornata elettorale ma, di contro, si scontrava con la candidata gioiese al Senato in quota Forza Italia“. Continua Frachea: “Nonostante tutto questo, Fratelli d’Italia, a Gioia Tauro, ha quadruplicato le proprie preferenze, in considerazione del fatto che per il Senato ha ottenuto 1.431 voti, mentre alla Camera dei Deputati ben 1.600″.

“Risultati che parlano da soli, che mi fanno ben sperare per il futuro, soprattutto se si considera il risultato ottenuto appena 4 anni fa. Comprensibile il rammarico per la mancata elezione di Giovanna Cusumano al Senato e di Giovanni Calabrese alla Camera dei Deputati, nonostante lo straordinario risultato elettorale. A loro va il mio plauso, conscia che il loro percorso, all’interno del partito, troverà giovamento di questa importante esperienza elettorale. In ultimo, un ringraziamento particolare sento di doverlo fare al nostro Commissario provinciale Denis Nesci, che ha saputo spendersi senza risparmiarsi, con abnegazione ed alto senso del dovere, nei confronti del partito e della nostra leader Giorgia Meloni, al fine di poter sostenere al meglio i nostri candidati, ottenendo una vittoria che avrebbe meritato un esito ancora maggiore, ma che ci vede assolutamente soddisfatti per i numeri, in termini di preferenze, che siamo riusciti ad ottenere”, conclude la nota.