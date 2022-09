Elezioni Regionali Sicilia: l’assessore Turano eletto all’Ars con oltre 7 mila preferenze

27 Settembre 2022 15:09

Elezioni Regionali Sicilia: con solo una sezione alla conclusione dello spoglio dei voti Turano si attesta a oltre 7mila preferenze e riconquista il seggio

L’assessore uscente alle Attività produttive della Regione siciliana, Mimmo Turano, è il candidato all’Assemblea regionale siciliana più votato del collegio di Trapani. Con solo una sezione alla conclusione dello spoglio dei voti Turano si attesta a oltre 7mila preferenze e riconquista il seggio a Sala d’Ercole battendo la concorrenza all’interno della sua lista dove la deputata uscente Eleonora Lo Curto tocca i 4000 voti, ma anche quella dei candidati delle altre liste che vedevano in campo pure un collega di giunta di Turano, l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla e molti amministratori locali.

Il risultato di Turano, che raccoglie circa 1600 voti in più rispetto al 2017, è stato decisivo per portare la lista Prima l’Italia-Lega all’11,4% nel collegio provinciale di Trapani, che è la percentuale più alta raggiunta dalla lista salviniana in Sicilia.