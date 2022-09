Elezioni, Schifani a Messina: “il Ponte si farà, situazione delle autostrade disastrosa, chiederò spiegazioni” | INTERVISTA

22 Settembre 2022 12:42

Elezioni, Schifani a Messina ad un’inziativa organizzata da Luigi Genovese sui giovani: “sono la mio priorità”

“I diritti del cittadino: dalla salute alla sicurezza” è il tema dell’incontro che si sta svolgendo, all’Hotel Royal di Messina alla presenza di Renato Schifani, candidato della coalizione di centrodestra alla Presidenza della Regione e presidente emerito del Senato. “Ringrazio Luigi Genovese dell’invito, i giovani sono una mia priorità. Intendo migliorare la Sicilia attraverso degli investimenti di gruppi del Nord. Il Ponte sullo Stretto? Con la vittoria del Centro/Destra è certo”, evidenza Schifani.

“I forestali? Cerchiamo un percorso per la pensione di 1.500 lavoratori così da aiutare l’inserimento di altri. Non farò nomi di assessori, dopo la vittoria si vedrà, di certo terrò la delega delle isole minori in quanto conosco i problemi e come intervenire”, rimarca Schifani. “La situazione dell’autostrade Palermo-Catania e Palermo-Messina è disastrosa, chiederò spiegazioni a chi li gestisce”, conclude.