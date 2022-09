Elezioni, Maurizio Lupi a Reggio Calabria: “sì al Ponte sullo Stretto, l’Aeroporto dello Stretto va rilanciato” | INTERVISTA

17 Settembre 2022 18:25

Elezioni, Maurizio Lupi a Reggio Calabria: “basta ideologie, sì al termovalorizzatore di Gioia Tauro”

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle attese elezioni politiche di domenica 25 settembre. I vari leader politici stanno girando in lungo ed in largo per recuperare il maggior consenso possibile. Tappa a Reggio Calabria, per il leader di “Noi Moderati”, Maurizio Lupi, già esponente di Forza Italia e ministro per le infrastrutture: “siamo ancorati alla coalizione di Centro/Destra – rimarca- la nostra lista è la vera novità politica di questa tornata elettorale. Chi mette la X sul nostro simbolo, vota per la serietà, la responsabilità, la concretezza”.

“Il Reddito di Cittadinanza va modificato, la dignità è il lavoro e no la paghetta”, evidenza Lupi. “Il Ponte sullo Stretto? Assolutamente sì, è un’opera fondamentale, si può rivedere il progetto per abbassare i costi, sicuramente con il Governo di Centro/Destra sarà realtà“, rimarca il leader di “Noi Moderati” che aggiunge “l’Aeroporto dello Stretto va rilanciato, bisogna intavolare una discussione seria con Ita, affinchè diventi uno scalo moderno e che dia un servizio adeguato”. “Basta con le ideologie: il rigassificatore di Gioia Tauro ed i rigassificatori vanno fatti nel rispetto dell’ambiente, non dobbiamo perdere tempo”, conclude.