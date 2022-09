Elezioni, Giusi Princi lancia un appello al voto: “andare a votare è la forma più alta di democrazia”

25 Settembre 2022 13:43

Elezioni, il vice Presidente della Regione Calabria ha votato stamani a Mannoli e con l’occasione ha rivolto un appello ai giovani calabresi

“Esorto tutti, soprattutto voi, giovani calabresi, a recarvi al seggio per esercitare consapevolmente il voto che rappresenta la forma più alta di democrazia e di cittadinanza attiva. È questa l’occasione per partecipare in prima persona, fare sentire la vostra voce, per dare una svolta alla società ed esercitare il vostro diritto a ricercare la felicità e la realizzazione delle vostre aspirazioni“. Con queste parole che dimostrano profondità di riflessione e alto senso dello Stato, il Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi ha rivolto un appello a tutti i calabresi, e in modo particolare ai giovani cui è particolarmente legata dalla sua straordinaria esperienza di dirigente scolastico.

Giusi Princi ha votato stamani a Mannoli, frazione di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), come possiamo osservare dalle foto a corredo dell’articolo.