Elezioni, Foti e Auddino a Reggio Calabria: “il M5S prenderà tanti voti. Toninelli è stato un grande ministro” | INTERVISTA

23 Settembre 2022 22:02

Elezioni: a Reggio Calabria la chiusura di campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con il senatore Fabio Auddino e Fabio Foti

Chiusura di campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Piazza Duomo a Reggio Calabria. Fabio Foti, candidato alla Camera nell’uninominale di Reggio:, ha rimarcato “sono sicuro prenderemo tanti voti, il presidente Giuseppe Conte ha fatto una grande campagna elettorale. Abbiamo fatto tanto porta a porta e abbiamo avuto ottimi riscontri. Reddito di Cittadinanza e superbonus? Due ottime iniziative”, rimarca Foti. “Prezzi delle bollette alle stelle? Fondamentale il tetto del gas e la tassazione degli extraprofitti”, sottolinea l’esponente grillino.

Per il senatore Fabio Auddino, candidato al Senato nel collegio plurinominale Calabria ed in quello uninominale Reggio, Vibo e Catanzaro, “il Movimento 5 Stelle sta cambiando in meglio, grazie a Conte. Toninelli? E’ stato un grande ministro che aveva a cuore il Sud: ha preso a cuore i problemi del Porto di Gioia Tauro e grazie al nostro lavoro è stato fatto tanto”. Nel corso dell’evento sono intervenuti, con dei video, Cafiero De Raho, Toninelli e Conte.