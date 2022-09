Elezioni, Luigi Di Maio ha votato nel seggio di Napoli | FOTO

25 Settembre 2022 13:38

Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, ha votato presso il seggio di via Manso a Napoli

Continua la mattinata elettorale italiana con i seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23 di sere. Si vota in tutta Italia per le Politiche 2022, con la Sicilia chiamata a votare anche per eleggere il nuovo presidente di Regione. Grande attesa ai seggi per i leader dei rispettivi partiti chiamati anch’essi a esprimere la loro preferenza.

Alle 12:15 si è presentato in cabina elettorale anche Luigi Di Maio, leader del neonato partito Impegno Civico. Il Ministro degli Esteri ha votato presso il seggio di via Manso a Napoli.