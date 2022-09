28 Settembre 2022 16:48

Sono fissate per domenica 27 novembre 2022 le elezioni per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Il ministro Lamorgese ha firmato, infatti, il decreto di indizione delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali di cui all’articolo 143, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In provincia di Reggio Calabria si vota a Sant’Eufemia d’Aspromonte.