Elena Boschi a Reggio Calabria: “Brunetti e Versace sono i più capaci, Falcomatà ha fatto una scelta saggia” | INTERVISTE

9 Settembre 2022 20:10

Elezioni, Boschi a Reggio Calabria: “siamo a favore del Ponte sullo Stretto, altre forze politiche hanno bloccato il progetto”

Iniziativa ufficiale del Terzo Polo a Reggio Calabria, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, alla presenza di Maria Elena Boschi, punto di riferimento di Italia Viva e fedelissima di Matteo Renzi. All’evento di ‘inaugurazione della sede erano presenti, tra l’altro, Ernesto Magorno, Fabio Scionti, Giovanni Latella ed i facenti funzioni Brunetti e Versace.

L’ex ministro, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “spero che la Calabria dia fiducia al Terzo Polo. Durante il governo Renzi abbiamo cercato di valorizzare il Porto di Gioia Tauro, difendendo i posti di lavoro. Rigassificatore e Ponte sullo Stretto? Diciamo sì. L’attraversamento stabile tra Calabria e Sicilia è stato bloccato dal M5S ed altri”. Non poteva mancare una battuta, da parte di Boschi, sulla scelta di Falcomatà di affidare Comune e Città Metropolitana, dopo la condanna nel processo Miramare, agli esponenti di Azione e Italia Viva: “Brunetti e Versace sono i più capaci, la scelta è stata sicuramente saggia”. “Dieni? E’ stata coraggiosa. Ha lasciato i grillini ed è passata con noi e farà campagna elettorale”, sottolinea l’ex ministro.

Il segretario regionale di Azione, Fabio Scionti, ex sindaco di Taurianova, è stato chiaro: “dobbiamo puntare su alcune cose fondamentali: completare la statale 106, ampliare la Zes e trovare una soluzioni sui rifiuti”. Il senatore Ernesto Magorno è raggiante: “la presenza di Boschi in Calabria sta entusiasmando, tutti gli appuntamento hanno visto la presenza di tante persone”:

Boschi-Magorno: “solidarietà a Gratteri, siamo con lui”

“Le vergognose minacce rivolte verso Nicola Gratteri non scalfiranno il suo impegno”. Lo affermano i candidati alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi ed Ernesto Magorno che continuano: “il lavoro del Procuratore Gratteri è fonte di speranza per i tanti calabresi onesti che, ogni giorno, si impegnano per un futuro migliore. Sosteniamo l’azione del Procuratore di Catanzaro e quella di tutti gli operatori della legalità. In questi giorni di campagna elettorale stiamo ascoltando i cittadini, stiamo raccontando le nostre idee senza fare false promesse ma con una certezza: noi non vogliamo i voti della ‘ndrangheta”, concludono.