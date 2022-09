Elezioni, Berlusconi vota a Milano: “prima volta che vedo fila” | FOTO

25 Settembre 2022 13:18

Elezioni, il presidente di Forza Italia Berlusconi ha votato a Milano insieme alla compagna Marta Fascina

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha appena votato nel seggio di via Fratelli Ruffini, a Milano. Ad accompagnare l’ex premier la compagna Marta Fascina. L’ex premier ha votato in un seggio che alle 12:30 era molto affollato e quindi si è messo in coda con gli altri elettori per entrare nell’aula dove è stato predisposto il voto: “Tutti in fila per votare, che bravi, è la prima volta che vedo una fila per andare a votare” ha detto Berlusconi entrando al seggio.

Ad attendere Berlusconi, tra gli altri, anche un gruppo di parlamentari del partito, tra cui la senatrice e coordinatrice lombarda Licia Ronzulli, il deputato Alessandro Cattaneo, la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Cristina Rossello.