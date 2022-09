Elezioni, fonti Intelligence: diffusione anomala di articoli per screditare il centrodestra

28 Settembre 2022 16:10

Articoli diffusi in simultanea e con contenuti analoghi su decine di siti di testate giornalistiche di prima e seconda linea con domini internazionali: secondo i Servizi si sarebbe trattato di ‘anomalie’ mirate a orientare il voto e screditare il centrodestra

È stata etichettata come “guerra dell’informazione” e avrebbe influenzato anche il voto nelle ultime Elezioni svoltesi in Italia lo scorso 25 settembre. È l’allarme lanciato dai Servizi che, secondo quanto si legge sull’agenzia di notizie Adnkronos, avrebbero riscontrato alcune anomalie nella diffusione di articoli mirati ad orientare il voto attraverso la divulgazione, coordinata e contemporanea, al fine di screditare il centrodestra. Il monitoraggio degli 007 fa riferimento, fra i tanti, a due articoli in inglese contenenti messaggi di orientamento politico pubblicati nella settimana precedente il voto.

Cosa ci sarebbe di anomalo? La diffusione simultanea di articoli con contenuti simili, pubblicati su decine di siti di testate giornalistiche di prima e seconda linea con domini internazionali. Secondo i Servizi, si tratterebbe di azioni pianificate e condotte, nell’ambito della “guerra dell’informazione”, da società specializzate nella promozione di contenuti online attraverso network di asset distribuiti in varie aree geografiche e utilizzate da Stati o privati. Una possibile nuova strategia adottata per mettere in atto campagne di influenza.