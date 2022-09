Elezioni, De Luca: “pronto a fare il sindaco di Taormina”

29 Settembre 2022 09:34

Elezioni, De Luca: “se i Taorminesi vorranno io posso mettere a disposizione la mia esperienza per riportare Taormina allo splendore che merita”

“Se i Taorminesi vorranno io posso mettere a disposizione la mia esperienza per riportare Taormina allo splendore che merita.

Preciso che non sono politicamente disoccupato ma per Taormina sono pronto ad utilizzare la notte per lavorare e coltivare le mie passioni musicali e di giorno dedicare parte del mio tempo a fare il Sindaco dei Taorminesi. In queste ore sono qui a Taormina per fare un giro di perlustrazione mentre faccio riposare la mia schiena alquanto massacrate dalle strade disastrate che ho percorso per andare a visitare ben 340 comuni sui 391 della Sicilia”, è quanto afferma Cateno De Luca.

“Preciso che io farei il sindaco dei Taorminesi cinque anni e non un giorno in più come e’ stato nei precedenti tre comuni che ho amministrato. Il mio compito sarebbe anche quello di creare una nuova classe dirigente per far proseguire il mio lavoro quando sarò Sindaco di Sicilia“, conclude De Luca.