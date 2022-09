Covid, il Ceo Pfizer ancora positivo: “non avevo fatto la quinta dose”

27 Settembre 2022 14:24

“Mi sento comunque bene e non ho sintomi”, ha spiegato Albert Bourla

Albert Bourla, numero uno di Pfizer, è nuovamente stato contagiato dal virus Sars-CoV-2. “Sono risultato positivo a Covid – ha annunciato con un tweet il presidente e Ceo del colosso farmaceutico americano – . Mi sento comunque bene e non ho sintomi”. “Non ho ancora ricevuto il nuovo booster bivalente” aggiornato alle varianti Omicron “perché stavo seguendo le linee guida dei Cdc”, i Centers for Disease Control and Prevention americani, “aspettando 3 mesi dal mio precedente caso Covid che risale a metà agosto”.

Albert Bourla, infatti, era già risultato positivo al Covid-19 soltanto lo scorso agosto, dopo essersi già sottoposto a quattro somministrazioni del vaccino specifico. Anche in quel caso non aveva accusato particolari problemi, è rimasto in isolamento domiciliare e fatto un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda.