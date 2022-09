I Tiromancino riportano I giorni migliori a Reggio Calabria, Dove tutto è a metà | FOTO e VIDEO

11 Settembre 2022 00:11

Reggio Calabria, grande spettacolo per il concerto dei Tiromancino a piazza del Popolo

Ci sono Immagini che lasciano il segno, c’è L’essenziale, c’è un Amore impossibile: è stato tutto questo e molto altro nel concerto dei Tiromancino che ci hanno fatto sentire Liberi questa notte a Reggio Calabria in occasione dell’inizio delle festività mariane in onore della patrona della città, la Madonna della Consolazione.

Un grande spettacolo di musica di alta qualità grazie alla nota band che da oltre 20 anni delizia i gusti sonori degli appassionati e che a piazza del popolo ha suonato e cantato per oltre due ore raccogliendo gli applausi del pubblico. Un concerto che fa respirare finalmente aria di normalità in città dopo le restrizioni legate alla pandemia come evidenziato anche da Federico Zampaglione dal palco.

E così, come fosse una Descrizione di un attimo, gli artisti della band hanno riportato I giorni migliori a Reggio Calabria, Dove tutto è a metà. Anche la porzione di piazza gremita per il concerto: senza ombra di dubbio i Tiromancino meritavano qualcosa di più.