Il 30 settembre l’incontro del Circolo Culturale L’Agorà dal titolo “Effetti delle sanzioni verso la Federazione Russa e i suoi oligarchi”

28 Settembre 2022 15:28

Il 30 settembre il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria ospiterà l’incontro “Effetti delle sanzioni verso la Federazione Russa e i suoi oligarchi” con ospite Andrea Guerriero

Il prossimo 30 settembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Effetti delle sanzioni verso la Federazione Russa e i suoi oligarchi”. Secondo gli studi della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd) la Federazione Russa, rappresenta l’undicesima economia del mondo in termini di Prodotto interno lordo. A fine 2020 i suoi 144 milioni di abitanti producevano beni e servizi per circa 1.500 miliardi di dollari contro i 1.900 dell’Italia, i 3.800 della Germania, i 5mila del Giappone, i 15mila della Cina e i 21mila degli Stati Uniti.

Secondo i dati del 2020, forniti dallo United Nations Development Programme, l’indice di sviluppo umano misurato dalle Nazioni Unite, che combina reddito pro-capite, speranza di vita e livello di alfabetizzazione, è per la Russia pari a 0,824, in crescita lenta ma costante da vent’anni (era 0,722 nel 2000), ponendo la federazione al 52esimo posto nel mondo, molto dopo Usa, Giappone e tutti i Paesi dell’Europa occidentale, vicino a Stati come Montenegro, Romania e Kazakhstan, appena sopra Bielorussia, Turchia, Uruguay e Bulgaria, ma in posizione ben migliore di Cina e Brasile. L’aggressione della Russia contro l’Ucraina, ha comportato una serie di pacchetti sanzionatori, più incisivi, di quelli posti in essere dall’Europa nel 2014, quando la stessa Russia, invadeva la penisola di Crimea.

Le sanzioni del 2022, nelle sue parti più importanti, vanno a colpire il sistema bancario e finanziario russo, in particolare, con il blocco del sistema dei pagamenti bancari denominato SWIFT, che per conseguenza impedisce di reperire valuta estera, bloccando le attività commerciali con l’estero. Tutte le operazioni svolte dalla Banca Centrale Russa son state vietate, insieme alla fornitura ed esportazione di banconote in euro, per evitare l’accesso al contante. Un migliaio di persone ed oltre un centinaio di entità sono oggetto di congelamento dei beni e divieto di viaggio in quanto le loro azioni hanno compromesso l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’elenco delle persone e delle entità oggetto di sanzioni è costantemente riesaminato e soggetto a rinnovi periodici da parte del Consiglio.

Tali misure, introdotte per la prima volta nel marzo 2014, sono state prorogate da ultimo fino al 15 marzo 2023. Nel marzo 2014 il Consiglio ha deciso di congelare i beni di persone responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Tali misure sono state prorogate da ultimo nel marzo 2020 fino al 6 marzo 2023. Nei mesi di luglio e settembre 2014 l’UE ha imposto sanzioni economiche riguardanti gli scambi con la Russia in settori economici specifici. Nel marzo 2015 i leader dell’UE hanno deciso di vincolare l’attuale regime di sanzioni alla piena attuazione degli accordi di Minsk, prevista per la fine di dicembre 2015. Poiché ciò non è avvenuto, il Consiglio ha prorogato le sanzioni economiche fino al 31 luglio 2016. Dal luglio 2016 le sanzioni economiche sono state prorogate di volta in volta per ulteriori periodi di sei mesi. La decisione di prorogarle è stata presa ogni volta sulla scorta di una valutazione dell’attuazione degli accordi di Minsk.

Le sanzioni economiche sono attualmente prorogate fino al 31 gennaio 2023. Esse riguardano i settori finanziario, commerciale, energetico, dei trasporti, della tecnologia e della difesa. Già dal 2014, infatti, Stati Uniti ed Unione europea hanno applicato sanzioni economiche alla Federazione russa, per l’annessione militare della Crimea e il sostegno a ribelli separatisti del Donbass, in Ucraina orientale. Si è già visto anche come, dopo il 2014, tanto l’esposizione debitoria complessiva quanto gli investimenti diretti dall’estero siano calati. Accompagnati, però, da una crescita delle riserve finanziarie russe, strategicamente accumulate da Putin per tempi difficili come quelli odierni, che ora ammontano a 630 miliardi di dollari: una cifra relativamente assai maggiore di quelle europee (40 per cento del Pil russo, contro una media del 9 per le banche dell’Eurozona), e che negli ultimi cinque anni ha ribilanciato la propria quota in dollari (scesa dal 40 al 13 per cento) a favore di quella in renminbi (triplicata, dal 5 al 15 per cento).

L’economia russa si è dunque indebolita, a seguito delle sanzioni, ma forse non quanto ci si sarebbe atteso. E comunque non è accaduto lo stesso alla legittimazione di chi governa la Federazione, o almeno non a sufficienza. Fino ad arrivare alla tragica escalation odierna. A dimostrazione che del meccanismo delle sanzioni, nell’applicazione russa qualcosa non ha funzionato. I fattori di disturbo all’efficacia delle sanzioni sono stati molti. È poco più che folclore ricordare gli scivoloni della politica nostrana, che negli ultimi anni ha giocato all’amicizia con Putin in cambio dei suoi opachi servizi. O l’incoerenza rispetto a un orientamento internazionale di condanna, della Federazione mondiale del calcio (Fifa) che nel 2018 ha organizzato proprio in Russia i campionati mondiali di calcio. Sono indicatori di un contesto internazionale quantomeno ambivalente verso l’autocrazia russa. In una delle indagini periodiche svolte dalla Banca mondiale, tra gennaio e aprile 2021, sono stati sentiti 545 stakeholders residenti in Russia.

Queste alcune cifre che saranno oggetto di analisi da parte di Andrea Guerriero (socio del sodalizio organizzatore e cultore di storiografia economica) nel corso della conversazione “Effetti delle sanzioni verso la Federazione Russa e i suoi oligarchi”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 30 settembre.