27 Settembre 2022 19:51

A causa della caduta di alberi in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 182 “delle Serre Calabre” a Torre di Ruggiero

A causa della caduta di alberi in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 182 ” delle Serre Calabre” al km 68,700 a Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.