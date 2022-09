50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi, l’Automobile Club di Reggio Calabria organizza il “Ruote nella Storia” | FOTO e INTERVISTA

1 Settembre 2022 13:48

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nei comuni di Locri e Gerace, l’Automobile Club di Reggio Calabria ha deciso di organizzare per domenica 4 settembre 2022, un nuovo appuntamento del tour “Ruote nella Storia” in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace (1972-2022). La giornata inizierà alle ore 9:00 con l’incontro di tutti i partecipanti presso “Piazza Bronzi” di Riace Marina. Successivamente prenderà il via un itinerario attraverso i borghi limitrofi della zona jonica della provincia di Reggio Calabria. La partenza è prevista alle 10:30 con la visita al borgo di Riace Superiore, mentre dopo circa mezz’ora la carovana raggiungerà Camini, località dove verranno visitati i laboratori artigianali. Nel primo pomeriggio dopo la sosta dedicata al pranzo prevista presso il comune di Stignano, seguirà la visita a Villa Caristo. Alle 16:00 è previsto un passaggio per il borgo di San Fili, infine si partirà alla volta di Reggio Calabria, facendo tappa a Locri Epizephyrii e alla villa romana di Casignana. La giornata si concluderà con la visita ai Bronzi di Riace presso il Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria, ripercorrendo proprio il viaggio fatto dai Bronzi, dal mare di Riace fino alla loro casa attuale nel Museo Nazionale.

La manifestazione patrocinata da ACI Storico nasce con l’intento di far conoscere una parte del territorio reggino ricco non solo di storia e di cultura, ma anche di suggestioni naturali e paesaggistiche: l’idea del “viaggio tra la storia” nel cinquantenario della scoperta dei Bronzi assume particolare rilevanza per la promozione di un territorio tanto bello quanto ancora poco conosciuto, con la partecipazione all’evento di auto e moto d’epoca.

Alla conferenza stampa odierna hanno partecipato: Giuseppe Martorano, presidente Aci, Carmelo Caridi, presidente commissione cultura e turismo, Cosimo Pace, delegato Aci Riace ed il consigliere metropolitano Rudi Lizzi.