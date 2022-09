APOI a Bari per l’evento dal vivo “Condivisione, uno sguardo al futuro”

28 Settembre 2022 10:35

L’evento, dal titolo “Condivisione, uno sguardo al futuro”, vedrà la partecipazione di un gran numero di professional organizer italiani che dopo gli anni più strettamente limitanti della pandemia ora tornano a incontrarsi dal vivo

L’organizzazione personale è una competenza fondamentale che se riconosciuta, appresa, allenata diventa fondamentale per la vita delle persone, per la loro soddisfazione e benessere. Lo sanno bene i professional organizer di APOI (Associazione professional organizer Italia) che il 7, 8 e 9 ottobre saranno a Bari per un convegno di lavoro, scambio e progettazione. APOI sceglie Bari per promuovere la professione e darne piena visibilità, in particolar modo nel Sud della nostra penisola. L’evento, dal titolo Condivisione, uno sguardo al futuro vedrà la partecipazione di un gran numero di professional organizer italiani che dopo gli anni più strettamente limitanti della pandemia ora tornano a incontrarsi dal vivo. “Bari 2022 sarà anche l’occasione per conoscere o ingaggiare i professionisti dell’organizzazione che già stanno muovendo i primi passi nel mondo dell’organizzazione e che ancora non si sono iscritti all’Associazione”, afferma Sabrina Toscani, presidente APOI dal 2013 e fondatrice di Organizzare Italia ente di formazione riconosciuto da APOI. “Quando parliamo di professional organizer ci riferiamo a un professionista che sostiene la persona nella propria organizzazione, in tutti i contesti e ambiti, per migliorarne la qualità della vita. È evidente che si tratta di una professione ad alto impatto sociale – conclude la Toscani – che auspico abbia una sempre maggiore visibilità e presenza in Italia”. L’evento sarà un momento di condivisione tra esperti, ma non mancheranno momenti di apertura verso l’esterno al fine di intercettare professional organizer che sceglieranno di in-traprendere questa professione a partire dal prendere parte ad APOI.

In particolare la serata di sabato 8 ottobre alle 19.00 sarà l’occasione per incontrare gli aspi-ranti professional organizer e per rispondere a domande e richieste su questa innovativa professione. (per informazioni scrivere a segreteria@apoi.it)