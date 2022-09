A Reggio Calabria Aldo Nove in anteprima nazionale con “Sonetti del giorno di quarzo”

28 Settembre 2022 17:52

Appuntamento il 30 settembre presso la Libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria

Balenando in Burrasca Reading Festival e Libreria Ave-Ubik propongono in Anteprima Nazionale a Reggio Calabria un appuntamento di grande prestigio: venerdì 30 settembre il poeta Aldo Nove per la prima volta presenterà “Sonetti del giorno di quarzo” che sarà edito per Einaudi editore proprio nei prossimi giorni. Dialogherà con l’autore Anna Mallamo, giornalista e blogger originaria dello Stretto. Un appassionato Aldo Nove, nell’attesa, ci racconta l’origine e la nascita del suo nuovo libro: “è la scrittura di un diario composto – come tutti i diari – di emozioni intime, tuttavia realizzato in sonetti; questo ha significato lavorare dentro una sorta di gabbia chiusa; che è diventata un’opportunità e mai un limite, come si potrebbe credere“.

Sono ben 350 i sonetti che, già nella loro forma editoriale, prescindono dalle tradizionali raccolte di poesia contemporanea: narrazioni in versi di vita vissuta in tutte le sue espressioni, un’autobiografia che non lascia nulla al caso e intreccia regole e anamnesi, metodo e anima. A Reggio Calabria, quindi, parte il grande viaggio di un prestigioso testamento storico della poesia italiana. Appuntamento alla Libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria alle ore 18:00.

Aldo Nove è uno maggiori rappresentanti della poesia contemporanea mondiale. Nato a Viggiú, in provincia di Varese. In Italia ha pubblicato per Mondadori, Crocetti, Einaudi, Bompiani, Castelvecchi, Sperling & Kupfer, La nave di Teseo. I suoi libri di poesia pubblicati da Einaudi sono: Nelle galassie oggi come oggi. Covers (2001, con Tiziano Scarpa e Raul Montanari), Maria (2007), A schemi di costellazioni (2010), Addio mio Novecento (2014), Poemetti della sera (2020) e Sonetti del giorno di quarzo (2022). Tra i sui libri in prosa: Woobinda e altre storie senza lieto fine e Superwoobinda, Amore mio infinito, La vita oscena. Aldo Nove è inoltre autore per il cinema e il teatro e collabora per diversi quotidiani e riviste. Il programma completo del Festival è disponibile sul sito www.balenandoinburrasca.it.