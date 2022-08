Vibo Valentia, il 28 agosto “Teatro alle stelle” in Piazza Bruno Ionadi a Spadola

21 Agosto 2022 15:36

Un personaggio timido e impacciato scopre oggetti e pupazzi e li trasforma dandogli vita. Evento organizzato dal Comune di Spadola e dalla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine di Spadola

Il 28 agosto a Spadola, in provincia di Vibo valentia, preso piazza Bruno Ionadi alle ore 21:15 si terrà lo spettacolo teatrale ‘Mettici il Cuore’ a cura della compagnia ‘Nina Theatre’. L’evento è organizzato dal comune di Spadola e dalla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine. Pamela Mastrorosa, fondatrice della compagnia, di origine pugliese, all’età di 14 anni si è innamorata dell’arte e del teatro. Studia recitazione e frequenta laboratori di formazione con grandi maestri. Nel 2011 frequenta la scuola di teatro di figura “Casa di pulcinella” a Bari diretta da Paolo Comentale.

Nel 2018 partecipa al workshop di costruzione di puppet condotto da Laura Kibel e workshop di manipolazione di puppet con Neville Tranter e dal 2019 si esibisce con il suo spettacolo in festivals e teatri nel mondo. ‘Mettici il Cuore’, senza parole, solo sguardi e sorrisi. Così la protagonista dello spettacolo decide di rivolgersi al suo pubblico lavorando sull’essenza e sulla semplicità. In una scatola, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita in personaggi divertenti e poetici. Dolce, poetico, divertente e interattivo lo spettacolo invita il pubblico a sognare e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose. Adatto a un pubblico di bambini e adulti.