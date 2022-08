Tutto pronto per il 10° Roccella Fitwalking con Fiona May: prima c’è la Catalana

12 Agosto 2022 11:27

Il percorso toccherà i punti più caratteristici di Roccella dove la collina abbraccia il mare, scorci meravigliosi e tanta musica accompagneranno la camminata insieme alla pluricampionessa Fiona May, che impreziosirà questo anniversario

Il 22 agosto Roccella Jonica si riempirà dei colori e dell’allegria del 10° Roccella Fitwalking che ospiterà la campionessa di salto in lungo Fiona May.

Le iscrizioni sono aperte. Al costo di 7 euro, gli iscritti riceveranno la fantastica maglietta tecnica dell’edizione speciale del 10° Roccella Fitwalking e gli integratori. Il ricavato sarà devoluto per contribuire all’acquisto di una e-bike per disabili, grazie al progetto “Tutti in bici”.

I punti dove effettuare l’iscrizione sono: Largo Rita Levi Montalcini dalle 22 alle 24.30; Palmeto Lungomare lato Nord Villaggio Fitwalking nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 e Controra Ciringuito Pineta prima del Porto dal 16 agosto dalle 10.00 alle 24.00.

Si parte sabato 20 agosto alle ore 22:00 con il concerto Duo Enzo Tropepe e Massimo Cusato. Il 21 agosto spazio ai piccoli del Fitwalking Young (partecipazione e maglietta gratuite) dalle 17.30 con partenza dal Palmeto lungomare lato nord; e il 22 agosto alle ore 17.30 si entrerà nel vivo della festa dei 10 anni del Roccella FitWalking. La camminata non competitiva ludico-sportiva è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, ritrovandosi in largo Rita Levi Montalcini a Roccella.

«Il Roccella Fitwalking è nato dieci anni fa dalla voglia di un gruppo di valorizzare i punti più belli della nostra città, coniugando sport, salute e benessere – ci ha raccontato Fausto Certomà, presidente di Calabria Fitwalking e Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking -. Il prossimo anno il Roccella Fitwalking si chiamerà Roccella Fitwalking “Memorial Alfredo Fragomeli”, in ricordo di un caro amico che non c’è più e che tanto si è speso per valorizzare il territorio. Lo ricorderemo domenica 14 agosto con l’edizione della Catalana, nel bosco che lui amava tanto».

Ed è proprio la Catalana “Memorial Alfredo Fragomeli” che domenica 14 agosto aprirà le danze. Il raduno è alle 17.30 a 500m dall’ingresso del Bosco Catalano e la partenza alle 18:00, la partecipazione è gratuita.

«La Catalana è stato un modo per vivere il nostro territorio in modalità sportiva, appropriandoci di spazi e di luoghi unici, con ammirazione e rispetto» ha aggiunto Certomà.

Prendete nota di tutti gli eventi e se qualcosa è sfuggito è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram di Calabria Fitwalking per restare sempre aggiornati e al numero 388/9797765.