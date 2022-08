Calcio, Siderno: altri due nuovi acquisti, arrivano D’Agostino e Stilo

14 Agosto 2022 14:19

Altri due nuovi acquisti per l’Asd Siderno, li annuncia il club jonico con una nota ufficiale: comincia a prendere corpo l’organico del sodalizio reggino

“L’Asd Siderno 1911 annuncia due nuovi innesti che andranno a rafforzare sia la Prima Squadra che la Juniores Under 19 per la stagione 2022/2023. Si tratta del difensore Domenico D’Agostino, classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Fossa Dei Leoni e dell’ Union Siderno e che la scorsa stagione ha fatto parte della rosa del Gioiosa Jonica; e dell’attaccante Nicola Stilo, classe 2005 proveniente dal Cittanova Calcio dove si è formato a livello a giovanile, fino ha disputare la scorsa stagione Il Campionato Juniores Nazionale Under 19″.

